Salazie : La sécheresse entraîne des coupures d'eau historiques pour le cirque

Communiqué de la CISE:



Salazie traverse actuellement une période de sècheresse historique. Les débits des captages sont faibles, voire très faibles, ce qui a pour conséquence une diminution de la ressource en eau pour l'alimentation des réservoirs.



Des coupures de nuit ont ainsi été mises en place sur certains secteurs afin de remplir les réservoirs pour pouvoir assurer la distribution d'eau en journée. Il y a répétition de coupures de nuits

Néanmoins, compte tenu du relief du cirque et des problèmes de pression engendrés par l'insuffisance d'eau dans les réservoirs, certains secteurs pourraient être amenés à subir des coupures bien avant les horaires communiqués.





Ces coupures de nuit sont programmées à partir de ce jour 20h00 sur les secteurs suivants :





Village Mare à Vieille Place

Mare à Citron

Petit Sable

Mare à Goyave

Fleurs Jaunes

Village Salazie

Lotissement Vavangues

Plateau Wickers



Village Mare à Martin

Route Forestière

Et secteurs environnants



CISE Réunion, la Cirest et la Ville de Salazie remercient les Salaziens pour leur compréhension et leur demande de préserver l'eau en limitant l'arrosage et le lavage.



Une remise en service progressive s'effectuera des 6 heures. Cette remise en service pourra mettre plusieurs heures pour certains secteurs.



Recommandations concernant la qualité de l'eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l'eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc...).



Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d'utiliser de l'eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l'eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.