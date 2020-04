Salazie: Ils blessent deux gendarmes lors d'un contrôle

Deux gendarmes ont été blessés hier matin à Hell-Bourg Salazie. Alors qu’ils effectuaient un contrôle, le conducteur et le passager d’un véhicule s’en sont pris aux militaires, indique le JIR.



Les deux mis en cause ne disposaient d’aucun document réglementaire et encore moins d’attestation de sortie. Un couteau et du zamal ont par contre été retrouvés en leur possession. La situation a dégénéré au moment où le passager a refusé de se rendre à la gendarmerie. Avant de parvenir à prendre la fuite, il a assené un coup de poing à un des militaires. Il a finalement été interpellé dans un jardin. Pour le maitriser, les gendarmes ont dû utiliser un Taser. Il sera jugé ce vendredi en comparution immédiate.



Trois et quatre jours d’ITT ont été prescrits aux deux gendarmes dont l’un pourrait souffrir d’une fracture du nez.