Salazie: Alcoolique, il prend 14 mois ferme pour menaces de mort

Jean-Michel.C, 38 ans, comparaissait hier après midi dans le cadre de la comparution immédiate pour avoir, le 13 octobre dernier, menacé de mort son ex-compagne via des textos. Il devait également répondre des faits de port d'arme de catégorie D, un couteau, sans motif légitime. Les faits sont simples et le prévenu, déjà condamné pour des faits similaires, les reconnait devant le tribunal.



Ne supportant pas la solitude et encore moins la récente liaison de son ex-compagne avec un autre homme, il se met à boire beaucoup depuis le matin et finit par envoyer le texto de trop. Coutumier du fait, son ex-compagne prend peur, dépose plainte et le voilà devant le tribunal pour s'expliquer. Il reconnait être alcoolique, s'excuse et affirme n'avoir jamais eu l'intention de passer à l'acte.



La procureure, eu égard à son casier judiciaire ainsi qu'aux 6 mois de prison qui planaient au dessus de sa tête, requiert une peine de 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis, la révocation totale des 6 mois émanant d'une contrainte pénale précédente, le tout accompagné d'un mandat de dépôt.



Le tribunal condamne Jean-Michel.C à 18 mois de prison dont 10 mois de sursis mise à l'épreuve, révoque les 6 mois de contrainte pénale non respectée et décerne un mandat de dépôt.