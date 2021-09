A la Une . Salaires, retraites, emplois : Une manifestation prévue ce mardi

La CGTR, FO, FSU, Solidaires et SAIPER-Udas appellent à la manifestation ce mardi pour protester, entre autres, contre "l'infâme chantage à l'emploi déjà mis en œuvre dans de nombreux secteurs publics ou privés." Par N.P - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 14:46

Les organisations syndicales CGTR, FO, FSU, Solidaires et SAIPER-Udas appellent à la mobilisation de l’ensemble des travailleurs des secteurs privé et public ce mardi 5 octobre à Saint-Denis pour défendre "les salaires, les retraites, les emplois et les conditions de travail". Une mobilisation qui s'inscrit dans un mouvement d'ampleur nationale.



Rappelant avoir "mis en garde le gouvernement, au début de l’été, face à ses projets de régression sociale" et "formulé des solutions économiques et sociales pour sortir de la crise sanitaire", les syndicats "s’opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes".



"L’élargissement et l’accélération indispensables de la vaccination demandent de renforcer l’accès à la santé, les moyens de l’hôpital public et de la médecine du travail. Cela nécessite de convaincre et de rassurer, et non de sanctionner les salariés", exprime l'intersyndicale, opposée à l'obligation vaccinale, au pass sanitaire jugé liberticide et "à l'infâme chantage à l'emploi déjà mis en œuvre dans de nombreux secteurs publics ou privés."



Alors que le chômage partiel a provoqué des baisses de rémunération importantes, il est également reproché que des travailleurs exposés et dits de "2ème ligne" soient à de bas salaires et ne voient aujourd’hui aucune perspective d’amélioration.



Egalement dans le viseur, la mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage. "Le retour de la réforme des retraites que nous avons combattue et empêchée revient à l’ordre du jour. Gouvernement et patronat veulent imposer de nouveaux reculs sur les retraites", reprochent les syndicat.