Sakifo : Une association demande des comptes au préfet

L'association Agir pour la Défense du Domaine Public Maritime et de l’Environnement, qui s'est fait connaître dans son combat contre les paillotes de l'Hermitage, demande au préfet l'arrêté permettant de privatiser la plage de Saint-Pierre pour le Sakifo. À ce jour, ils affirment que leur demande est restée vaine. Par Stéphane Pierrard - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 08:22



Après les nombreuses critiques sur la tenue du festival en pleine flambée épidémique et



L'association qui a mené un combat contre l'occupation de Paillotes sur le littoral de l'Hermitage, a adressé un mail à la préfecture pour obtenir l'arrêté en question, le 10 décembre dernier. A.D.D.P.M.E précise que ce qu'ils avaient reçu comme réponse de la part du directeur de cabinet était loin d'être suffisante. Ce dernier aurait précisé "qu' une réponse est en cours de préparation, elle a nécessité le recueil d'éléments préalables" et "qu'une réponse vous sera apportée rapidement".



Un nouveau courrier adressé à la préfecture



L'association réitère en envoyant un second courrier à la préfecture afin d'obtenir l'arrêté en question.



