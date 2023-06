Communiqué Sakifo : Près de 40.000 festivaliers pour cette édition 2023

Objet perdu ? Cashless non dépensé ? L'équipe du Sakifo fait le point sur la marche à suivre, et en profite pour remercier les 40.000 festivaliers : Par N.P - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 10:02



Merci pour vos sourires !

Merci pour votre énergie, vous faite vivre le Sakifo !



C'était un immense plaisir de vous retrouver cette année pour cette 19ème édition !



Toute l'équipe du Sakifo est heureuse de vous avoir accueilli pendant ces 3 jours de pur bonheur.



Merci à toutes les équipes, aux bénévoles, aux prestataires, aux associations de quartiers qui ont contribué au bon déroulement de cette édition.



Enfin merci à nos partenaires qui ont rendu possible cette édition.



On vous donne rendez-vous en 2024 pour l'anniversaire des 20 ans du SAKIFO MUSIK FESTIVAL !



Nartrouve !



Lékip Sakifo.





Faites vous rembourser votre solde cashless !



Il vous reste du solde sur votre bracelet cashless ?



Pensez à faire votre demande de remboursement avant lundi 19 juin, 23h59 !



Passé cette date le solde de votre bracelet cashless sera offert en don à l'association AÏNA ENFANCE & AVENIRS afin de financer des projets.



Le stand de l'association AÏNA ENFANCE & AVENIRS qui oeuvre à Tana pour accueillir, éduquer, former en clair construire un avenir à des enfants issues des rues.



Comment faire ?



● Connectez-vous sur notre site Internet

● Créez-vous un compte avec votre adresse mail

● Rentrez les 6 lettres à l'arrière de votre bracelet



REMBOURSEMENT CASHLESS





Vous avez perdu un objet ?



Vous avez perdu un objet durant le festival et vous n'avez pas eu le temps de vous rendre au poste de sécurité pour le récupérer ?



