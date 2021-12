Sakifo Omicron

I prétend n'a encore un nouveau virus i sort la bas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud la tak so band frontières, parey pou Mozambique, parle mèm pu Mada ek Maurice. Mais anou non nou, anou pli for le peu, anou nous sar fait SAKIFO èk in tralée zartis i sar prann lavyon. Oté missié Préfet bin kosa sa ? Koman i défann anou fé piknik dan la natir kan néna 5000 boug pétrolé i sava fait le tas Saint-Pierre ? Arèt plane su nou don, la santé bann Réyoné i kont pa kosa ? Missié Préfet, fais un cas té, tire Sakifo la !