A la Une . Saison des pluies 2017-2018: La 3e plus chaude et la 4e plus arrosée depuis 1961

La saison des pluies 2017-2018 se place au 4e range des saisons les plus arrosées depuis 1961, comme le révèle Météo France.



C'est le secteur du Sud-Ouest de l'île qui est le plus concerné (+ 155% par rapport à la normale), avec des pics de record notamment au Tevelave, Piton-Bloc, Grand Coude, Piton St Leu, La Plaine des Makes, La saline les Hauts, La Pointe des trois bassins, Le Baril et Le Tampon.



Même si le mois décembre a été moins touché par la pluie que les saisons précédentes (-60%), cette saison affiche "un excédent global de l’ordre de 50% par rapport à la normale 1981-2010". Décembre se place même au 6e rang des mois de décembre les plus secs depuis 47 ans. Météo France explique ce phénomène par un début de saison cyclonique retardé.



Ensuite, avec Ava, Berguitta, Dumazile et Fakir, les mois de janvier, février, mars et avril se placent dans le top 3 des mois les plus pluvieux. Avec une mention spéciale pour le mois de février qui se place au 2e rang des mois de février le plus orageux depuis 1969.



Mais avec une persistance d'eaux de surface anormalement chaudes, les températures sont au-dessus des températures de saison. Cette saison des pluies se place donc au 3e rang des saisons les plus chaudes, ex æquo avec 2008-2009.



Météo France précise que "ces écarts à la normale sont observés de jour comme de nuit alors que l'an passé, ces anomalies concernaient essentiellement les températures diurnes".





