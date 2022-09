A la Une . Saison des baleines : Des groupes de mâles en compétition pour s'accoupler

On les observe généralement plus tôt mais lors de cette année exceptionnelle les compétitions entre groupes de mâles qui cherchent à séduire la femelle continuent. Deux groupes, chacun composé d'au moins six individus, ont été observés et immortalisés par Globice ce mardi au large de Saint-Gilles. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 10:04

"Il est surprenant d'observer encore à ce stade de la saison des groupes compétitifs de baleines à bosse, c'est-à-dire des groupes composés de plusieurs mâles qui cherchent à s'accoupler avec une femelle", indique Globice dans sa publication du jour sur les réseaux sociaux.



L'association a pu en observer deux distincts ce mardi lors de l'une de ses sorties, chacun composé d'au moins six individus. Ces groupes sont très actifs voire violents en surface (grognements, lâchés de bulles, percussions etc... ) et/ou se déplacent à vive allure.

"Au sein de ces groupes, il y a un mâle dominant, qui arrive à accaparer la femelle, et que l' on appelle l'escorte principale. Les autres mâles vont essayer de prendre sa place, on les appelle les 'challengers'. Ces groupes sont typiques du comportement de reproduction et ne sont pas durables dans le temps (quelques heures)", détaille Globice.