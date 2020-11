A la Une .. Saison des baleines : Beaucoup de duos mère-baleineau mais peu de sauts

Peu de sauts cette année au large de nos côtes. Seuls 54 géants des mers ont été identifiés, dont majoritairement des femelles accompagnées de baleineaux. 2020 est d'ailleurs l’une des saisons où le plus de duos ont été observés depuis 2004. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 12:47 | Lu 192 fois

Les baleines ont été relativement peu nombreuses aux larges de nos côtes cette saison. La prospection réalisée par Globice a permis d’identifier 54 baleines à bosse de juin à octobre, contre 91 recensées l’année dernière et 292 en 2018, année record. C'est tout de même plus qu’en 2016, avec 10 baleines seulement.



"L’effort de prospection de Globice cet hiver austral a pâti de conditions météorologiques particulièrement peu propices aux sorties en mer (épisodes de fortes houle, vents forts réguliers)", note l'association, qui mène depuis 2004 des suivis en mer. 101 sorties, équivalentes à 365 heures de prospection, ont malgré tout pu être programmées. "Pour 2020, la fréquence d’observation s’établit à 0,299, soit une valeur très proche de 2019. Il en est de même quant à la distribution des baleines en 2020, proche de celle de 2019, avec une concentration des observations devant Saint Gilles", précise l'association.

Le krill comme explication des variations ?



Mais pourquoi de telles variations ? Les causes restent méconnues. "Plusieurs hypothèses ont été émises comme l’impact de la quantité de nourriture disponible sur la migration ou l’utilisation d’autres zones de reproduction d’une année sur l’autre", indique Globice, qui explore différentes hypothèses.



"La piste étudiée est celle d’un lien entre l’abondance de krill (source principale d’alimentation des baleines à bosse) en Antarctique et la capacité des baleines à bosse à migrer vers les eaux chaudes pour mettre bas et s’accoupler. Les résultats préliminaires des modélisations ont montré une influence potentielle de la concentration en chlorophylle A en Antarctique, sur la fréquentation des baleines à bosse à La Réunion 30 mois après", avance l'association.



Beaucoup de baleineaux et peu de groupes compétitifs



Cette saison a aussi été marquée par l’absence presque totale de groupes compétitifs (groupes composés d’au moins deux mâles poursuivant une femelle en vue de s’accoupler), ce qui explique qu'elle ait été moins spectaculaire, avec moins de sauts.



Par contre, les baleines à bosse observées cette année 2020 l’ont souvent été accompagnées de leur baleineau. Avec près de 54% des observations dans ce cas de figure, la saison 2020 est d'ailleurs l’une des saison où le plus de duos mère-baleineau ont été observés depuis 2004.

Le retour de 5 baleines



Sur les 1663 baleines à bosse identifiées grâce aux photos, seuls 44 individus ont été observés sur au moins deux années. Les géants des mers sont donc peu fidèles à notre île. "Cette saison 2020 s’avère globalement dans la moyenne en termes de 'recaptures photographiques' avec le retour de 5 baleines : Uvale, Nairobi, Jigsaw, (toutes trois observées en 2017), Rhum (déjà photoidentifiée en 2009 et 2011) et Phlegmont (photoidentifiée en 2018)", note Globice.



Le Miromen II chamboulé par la crise sanitaire



La saison 2020 devait permettre la pose des 15 balises Argos dans le cadre du programme Miromen II (campagne scientifique de suivi satellitaire des baleines à bosse). Seule une a pu être posée. Globice prévoit donc de reconduire l'opération en 2021 afin de finaliser ce programme d’étude des trajets retours entre l’océan Indien et les sites de nourrissage en Antarctique.



Marine Abat

