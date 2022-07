A la Une .. Saison des baleines : 2022 sera-t-elle aussi florissante que 2018 ?

Depuis deux décennies, l'ONG Globice Réunion dénombre la quantité de baleines à bosse présentes autour de la Réunion. 338 en 2018 contre seulement 13 en 2021 alors que 2022 part pour être un bon cru. Par NP - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 12:25

Grâce à la photo-identification des nageoires caudales, il est possible de dénombrer la quantité des baleines à bosse présentes chaque année. ​C'est le travail que Globice Réunion effectue dans les eaux territoriales de La Réunion depuis 20 ans.

Malgré une tendance nette à la hausse depuis deux décennies, les variations inter-annuelles sont encore très fortes. Après une année 2021 plus que médiocre, le démarrage de la saison 2022 est pour l'instant encourageant.

"Nous creusons certaines hypothèses pour tenter de comprendre ce phénomène de variabilité inter-annuelle qui pourrait s'expliquer par l'abondance fluctuante des proies en Antarctique selon les années, abondance déterminante en termes d'énergie disponible pour entreprendre une migration", communique l'ONG française dédiée à l'étude et à la conservation des cétacés dans le sud-ouest de l'océan indien.



La saison 2018 est de loin la meilleure avec 338 individus observés. En 2017, 314 baleines à bosse avaient été repérées, 109 en 2019, 67 en 2020 et 13 seulement l'an dernier.