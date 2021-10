Saison cyclonique : Une zone suspecte sous surveillance

La possibilité de la formation d'une tempête tropicale en toute fin de semaine à l'extrême Est du bassin Sud-Ouest de l'océan Indien (Donc très loin à l'Est de La Réunion) pourrait être d'actualité. Le système dépressionnaire devrait lentement gagner en intensité mais va se heurter à des conditions difficiles et aura donc du mal à se former, selon le Centre météorologique régional spécialisé.



Des perturbations météorologiques sont aussi prévues en fin de semaine au Sud-Est de Madagascar, mais le scénario de la formation d'une tempête tropicale est pour l'instant écartée.