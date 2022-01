Météo Saison cyclonique : Une zone suspecte au Sud-Ouest de La Réunion

Le Centre météorologique régional spécialisé surveille un minimum dépressionnaire qui pourrait se former la semaine prochaine entre La Réunion et Madagascar. Mais les experts ne s'attendent à la possibilité de formation de tempêtes tropicales que sur la fin de la deuxième semaine de janvier. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 15:31

Il y a de plus en plus d'activité sur le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. La saison cyclonique a pour l'instant été calme et devrait le rester pendant encore quelques jours. Le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) fait le point sur la situation.



Une zone suspecte est sous surveillance au Sud-Ouest de La Réunion. Les spécialistes expliquent qu'un minimum dépressionnaire pourrait se former dans le courant de la semaine prochaine. Mais on ne devrait pas pour autant voir un système dépressionnaire naître. Il n'y a aucun risque de formation d'une tempête pour les 5 prochains jours.



Le CMRS précise que les conditions météorologiques devraient devenir plus favorables pour une ou plusieurs formations de tempêtes sur l'océan Indien ou le canal du Mozambique à partir de la fin de la deuxième semaine de janvier ou du début de la troisième semaine.