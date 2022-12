A la Une .. Saison cyclonique : Une zone suspecte à plus de 1.500 km de La Réunion

Les services du Centre météorologique régional spécialisé surveillent une zone suspecte qui se trouve au Nord-Est de La Réunion. Le risque de formation d'une tempête tropicale est jugé très faible. Voici le point du CMRS : Par NP - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 18:25

Une zone de basses pressions s'est formée au cours des dernières 24h à environ 1600 km au Nord-Est de La Réunion. Ce système devrait se déplacer assez lentement en direction générale du Sud-Sud-Ouest au cours des prochains jours. Un lent développement est possible sur cette trajectoire et il existe un risque très faible (moins de 10% de probabilité) que ce système devienne une tempête tropicale à partir de samedi. En début de semaine prochaine, les conditions environnementales ne devraient plus être favorables à la poursuite du développement.



Même si ce système parvenait à atteindre le stade de tempête tropicale, il n'y a pour l'instant aucune menace envisagée sur les terres habitées.