A la Une .. Saison cyclonique : Les 2 zones suspectes pourraient fusionner

Les services du Centre météorologique régional spécialisé suivent avec intérêt l'évolution de deux zones perturbées dans l'océan Indien. Les analystes expliquent qu'elles pourraient influer l'une avec l'autre. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 09:58 | Lu 672 fois

Il y a beaucoup d'activité dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien en cette fin d'année mais aussi surtout de nombreuses incertitudes.



En effet, deux zones situées loin à l'Est de La Réunion sont sous surveillance. L'une se trouve à la limite Nord-Est du bassin Sud-Ouest et a pour l'instant du mal à s'organiser. Les conditions climatiques lui sont favorables qu'à partir de jeudi et il faudra encore quelques jours avant de savoir si elle deviendra tempête ou non.



Ce qui rend les prévisions difficiles pour les spécialistes du CMRS, c'est la présence d'une autre circulation importante, cette fois au Sud des Chagos, mais tout de même à proximité de la première. Les analystes expliquent que l'une pourrait influer sur l'évolution de l'autre. Mais cette deuxième zone sous surveillance pourrait gagner en intensité dès le début du week-end.



Pour l'instant, il n'y a évidemment aucune indication qui permettrait de savoir si ces zones perturbées pourraient concerner les Mascareignes début janvier.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur