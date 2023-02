Communiqué Saison cyclonique : La préfecture et la PIROI rappellent les bons gestes

La préfecture et la PIROI rappellent par voie de communiqué les bons gestes en période cyclonique : Par N.P - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 18:19

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, est allé à la rencontre des acteurs de la plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien (PIROI) dans le cadre de la gestion des risques cycloniques.



La PIROI est un outil de la Croix-Rouge spécialisée dans la gestion des risques de catastrophes dans la zone Sud-Ouest de l’océan Indien.



Elle participe, avec les acteurs de la sécurité de La Réunion, au centre opérationnel préfectorale (COP) qui est sous la responsabilité du préfet.





En période cyclonique, ayez toujours votre catakit !



Votre catakit (sac de survie) doit être adapté à vos besoins, il est donc important que vous le prépariez avec attention.

Nous vous proposons ici une liste non-exhaustive des éléments indispensables à mettre dedans :



– une copie de vos papiers d’identité et d’assurance sous une pochette plastique ;

– de l’eau et de la nourriture en quantité raisonnable pour toute la famille ;

– une trousse de secours ;

– vos traitements médicaux / médicaments ;

– une radio dynamo ou à pile ;

– une lampe dynamo / à pile ou des bougies et un briquet ;

– un kit d’hygiène ;

– des vêtements de rechange et chaud.





Les mesures prises pour faire face au risque



Pour la zone du Sud-ouest de l’océan Indien, le centre météorologique de Météo - France, basé à La Réunion, est chargé de la surveillance cyclonique et de la diffusion des bulletins d’alerte cyclonique.



Ce centre dessine des cartes qui permettent de suivre les trajectoires des masses nuageuses.

En cas de cyclone, c’est alors le préfet (représentant de l’Etat français) qui reçoit les informations de Météo France et qui déclenche les alertes.



Au total, on compte 5 alertes différentes lors de l’arrivée d’un cyclone :



Comment anticiper face au risque cyclonique ?

Qu’est-ce qu’un cyclone ?



Un cyclone est un ensemble de nuages très étendu en forme de disque qui se déplace en tournant sur lui-même. Il naît au-dessus des eaux chaudes tropicales.



L’eau chaude des océans est le carburant qui apporte de l’énergie au cyclone. L’air chaud et humide qui s’en dégage s’élève rapidement dans le ciel, ce qui forme de puissants nuages.



Au bout d’un certain temps (quelques jours en général), un œil peut apparaître au milieu des nuages. Le cyclone est alors formé.

Il apporte des vents violents qui tournent autour de l’œil, dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Sud.





Comment se manifeste-t-il ?





Un cyclone se manifeste par des phénomènes extrêmes :





· Des fortes pluies qui peuvent entraîner des inondations, des mouvements de terrains, etc.





· Des vents très violents, qui peuvent changer brutalement de direction et projeter ou emporter des objets (arbres, toits de maisons, voitures, etc.)





Des fortes houles (grosses vagues formées par le vent), qui peuvent entraîner des inondations en bord de mer





Des orages, avec de la foudre, qui peuvent entraîner des incendies, des coupures d’électricité, etc.





Le risque de cyclone à La Réunion





La saison cyclonique se situe pendant la saison chaude et humide à La Réunion, soit de novembre à avril, 6 mois de l’année.

Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de cyclones qui puissent se former en dehors de cette période ! Ils ont, cependant, très peu de chances de venir à La Réunion.





