Saison cyclonique : La Réunion va-t-elle connaître une nouvelle tempête ?

Le dixième système dépressionnaire de la saison 2021-2022 devrait atteindre le stade tempête tropicale d'ici demain avant de s'intensifier pour devenir cyclone tropical dans les jours qui viennent.



Mais le futur phénomène Halima se trouve actuellement à plus de 3.000 kilomètres à l'Est-Nord-Est de La Réunion et devrait rester loin des terres habitées. Le système dépressionnaire devrait plonger plein Sud dans les jours qui viennent en se trouvant toujours loin à l'Est des Mascareignes, explique Philippe Caroff, chef de la prévision cyclonique à Météo France.



D'autres systèmes dépressionnaires à venir ?



La saison cyclonique 2021-2022 a été très active, notamment depuis le milieu du mois de janvier. La Réunion n'avait d'ailleurs jamais été concernée par des phénomènes aussi forts que les cyclones Batisrai et Emnati sur une période aussi courte que la première quinzaine du mois de février.



Une dizaine de phénomènes se sont formés depuis le début de la saison. Les conditions climatiques sont actuellement toujours favorables avec la formation dans les prochaines heures de la future tempête Halima qui ne devrait pas concerner La Réunion. Mais d'autres systèmes dépressionnaires pourraient-ils faire leur apparition dans les prochaines semaines alors que la saison cyclonique 2021-2022 prendra fin à la mi-avril ?



Le risque de formation d'un nouveau système dépressionnaire dans les prochains jours est faible. Les conditions climatiques ne devraient pas être propices à une reprise de l'activité cyclonique, mais on ne peut pas pour l'instant affirmer qu'Halima sera la dernière tempête, précise Philippe Caroff, chef de la prévision cyclonique à Météo France.