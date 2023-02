Saison cyclonique : Dingani s’affaiblit tandis que Freddy se renforce

Le bulletin de Météo France :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.

Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.

- En plus du cyclone tropical DINGANI suivi actuellement sur sud-ouest de l'océan Indien, le cyclone tropical FREDDY (actuellement en zone de responsabilité australienne) se dirige vers l'ouest à bonne allure.

- FREDDY jouit globalement de bonnes conditions environnementales, qui lui permettront d'atteindre l'Est de notre bassin en journée de demain mardi, avec une probabilité supérieure à 90%, au stade probable de cyclone tropical.

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



CYCLONE TROPICAL numéro 6 (DINGANI)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 140 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 195 km/h.

Pression estimée au centre: 971 hPa.

Position le 13 février à 16 heures locales: 19.8 Sud / 73.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1805 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 3080 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-SUD-OUEST, à 17 km/h.



Informations sur le système :

- Le cyclone tropical DINGANI se situe à environ 1000 km à l'est de Rodrigues et poursuit sa route vers le sud-ouest.

- DINGANI va commencer une phase d'affaiblissement durable. En milieu de semaine, il devrait commencer à perdre ses caractéristiques purement tropicales avant de s'éloigner vers des latitudes plus tempérées en fin de semaine.

- Ce système ne menace aucune terre habitée.



Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 14/02 à 16h locales, par 22.3 Sud / 71.5 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 15/02 à 16h locales, par 27.5 Sud / 68.0 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 16/02 à 16h locales, par 30.2 Sud / 66.4 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 17/02 à 16h locales, par 32.1 Sud / 69.8 Est.