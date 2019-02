Saison cyclonique : Des conditions favorables à la formation de plusieurs phénomènes

Au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée reste faible au Sud-Est de Diego-Garcia à partir de vendredi, indique le dernier bulletin ZCIT (suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien) de Météo France ce lundi.



En cours de semaine, les conditions devraient être favorables à la formation de plusieurs phénomènes "qui pourraient évoluer en systèmes tropicaux à partir du week-end prochain", est-il précisé. "Jusqu'à samedi, le cisaillement vertical de vent apparaît en effet trop fort sur le bassin pour déclencher une cyclogénèse". En résumé, la situation devrait un peu plus se décanter en fin de semaine.



"Les systèmes de prévision déterministe et de prévision d'ensemble sont globalement en accord avec ce scénario. Néanmoins, on note une dispersion importante d'un réseau à l'autre sur le timing et la localisation d'une ou des cyclogénèses", conclut Météo France.