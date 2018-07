A la Une .. Saison cyclonique 2018/19: Les noms des futurs systèmes





"Les noms sont choisis sur des listes alphabétiques pré-définies, sachant que l'on démarre systématiquement à la lettre A pour le premier système baptisé d'une saison et que, normalement, un prénom utilisé ne l'est qu'une seule fois (ce qui n'a en pratique pas toujours été le cas)", indique



Jusqu'à la saison 1999-2000, les prénoms étaient exclusivement féminins, depuis ils sont mixtes. "Les procédures de sélection des prénoms ont varié dans le temps : dans les années 80-90, par exemple, les prénoms étaient choisis à tour de rôle par les Services Météorologiques de la zone pour plusieurs années (Madagascar à la fin des années 80-début des années 90, les Seychelles à la fin des années 90 par exemple)", précise Météo France.



Depuis la saison 2000-2001, "les prénoms figurant sur les listes comprennent des prénoms issus des différents pays membres du Comité des Cyclones Tropicaux du Sud-Ouest de l'Océan Indien (qui comprend 15 pays membres, la majorité d'Afrique australe), étant choisis de manière consensuelle lors du Comité des Cyclones tropicaux (qui se tient habituellement tous les deux ans) et ce en équilibrant les prénoms issus des différents pays".



Noms

Fournis par

ALCIDE

France (M)

BOUCHRA

Comores (F)

CILIDA

Madagascar (F)

DESMOND

Afrique du Sud (M)

EKETSANG

Lesotho (M)

FUNANI

Swaziland (M)

GELENA

Tanzanie (F)

HALEH

Maurice (F)

IDAI

Zimbabwe (F)

JOANINHA

Mozambique (F)

KENNETH

Seychelles (M)

LORNA

Kenya (F)

MAIPELO

Botswana (N)

NJAZI

Malawi (F)

OSCAR

France (M)

PAMELA

Tanzanie (F)

QUENTIN

Kenya (M)

RAJAB

Comores (M)

SAVANA

Mozambique (F)

THEMBA

Swaziland (M)

UYAPO

Botswana (N)

VIVIANE

Maurice (F)

WALTER

Afrique du Sud (M)

XANGY

Madagascar (M)

YEMURAI

Zimbabwe (F)

ZANELE

Lesotho (F)

