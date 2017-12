A la Une .. Saison cyclonique 2017/18: "Préparez-vous", recommande la préfecture





Il est ainsi recommandé de préparer un "kit d'urgence" contenant les objets et articles de première nécessité, mais aussi de connaître les numéros d’urgence et les adresses des lieux d’hébergement de secours. Voici tous les conseils :



Au domicile

> Préparez votre habitation (élaguer les arbres à proximité de votre habitation et des lignes téléphoniques, vérifier l’état de la toiture, des portes et des fenêtres, vérifier l’état des fossés d’évacuation des eaux.

> Contactez votre mairie pour connaître les adresses des centres d’hébergement prévus à proximité de votre domicile et connaître le numéro d’appel de la permanence de sécurité.

> Repérez le trajet le plus sûr pour vous rendre.

> constituez un kit d’urgence :

-eau (6 litres par personne en petites bouteilles) ;

- un stock de vivres non périssables de secours consommant peu d’eau (fruits secs, conserves, petits pots pour bébé, barres énergétiques, etc. ;

- radio avec piles ou batteries, ou bien radio sans pile à manivelle ;

- bougies avec allumettes ou briquets ;

- lampe de poche avec deux jeux de piles de rechange ou bien lampe sans pile à manivelle (dynamo) ;

- outils de base (couteau de poche multifonction, ouvre-boîte, sifflet, gilet jaune) ;

- trousse médicale de premiers soins (bandelettes, alcool, sparadrap, paracétamol, anti-diarrhéique, produits hydro-alcooliques pour les mains) ;

- vos médicaments de traitement en cours ;

- des jeux divers (cartes, dés, dominos). Si la situation devait durer, cela permet de passer le temps.



En cas de besoin d’évacuation d’urgence

Prévoyez un sac contenant a minima papiers d’identité et photocopie, argent liquide ou carte de crédit, téléphone portable et chargeur, double des clés de maison et de voiture



Pensez également à des vêtements de rechange et des chaussures, du papier hygiénique et un essentiel d’hygiène personnelle, un sac de couchage, un sac plastique pour protéger les objets de valeur et les papiers importants



Les numéros d’urgence à retenir :

- 15 : SAMU le service d’aide médical urgent

- 17 : POLICE SECOURS pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention de la police ou de la gendarmerie

- 18 : SAPEURS-POMPIERS pour signaler une situation de péril ou un accident et obtenir une intervention rapide

- 114 : Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes



Les numéros des répondeurs téléphoniques de Météo-France La Réunion : 08 92 68 08 08 pour les prévisions météorologiques ; 08 97 65 01 01 pour le point cyclone.



"Sur les réseaux sociaux, ne relayez pas les rumeurs et suivez les comptes officiels", prévient encore la préfecture. Sur twitter : le préfet de La Réunion :



Pour connaître les attitudes à adopter avant, pendant et après une situation d’urgence, consultez

