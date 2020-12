A la Une . Saison cyclonique : 2 zones suspectes à l'Est de La Réunion

2 tempêtes tropicales pourraient se former en milieu ou fin de semaine à l'Est de La Réunion. Il n'y a pour l'instant aucune indication sur l'impact qu'auraient ces possibles météores sur les terres habitées. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 09:31 | Lu 2284 fois

Il y a beaucoup d'activité sur le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Alors que l'ex-tempête Chalane continue de traverser Madagascar d'Est en Ouest, deux zones suspectes ont été placées sous surveillance par Météo France.



Il s'agit d'une zone perturbée qui se trouve à la limite Nord-Est du bassin sous responsabilité de Météo France. Pour l'instant, il n'y a pas de risque d'intensification pour le début de semaine. Mais à partir de mercredi, les probabilités de formation sont un peu plus importantes.



Une autre zone sous surveillance se trouve actuellement au Sud-Est des Chagos. Celle-ci connaît des conditions favorables à son développement. Le risque de formation d'une tempête grimpe à 60% en milieu de semaine.





