A la Une . Saison Cyclonique : Une perturbation tropicale dans le canal du Mozambique

Météo France suit depuis ce vendredi 22 avril le 12ème système dépressionnaire de la saison cyclonique 2021-2022. La future tempête Letlama devrait concerner le Mozambique avant de peut-être s'approcher de la côte Ouest de Madagascar. Par NP - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 13:25

Une perturbation tropicale évolue dans le Canal du Mozambique, au Nord-Ouest de Madagascar. Elle devrait s'intensifier pour atteindre le stade de forte tempête tropicale en début de semaine prochaine. Le 12ème système dépressionnaire de la saison cyclonique 2021-2022 sera alors baptisé Letlama.



Le météore devrait concerner les côtes du Mozambique et pourrait par la suite toucher Madagascar. Voici le bulletin d'information diffusé par Météo France :





PERTURBATION TROPICALE 12-20212022 Distance des côtes réunionnaises : 1545 km au secteur OUEST-NORD-OUEST Distance de Mayotte : 240 km au secteur OUEST-SUD-OUEST Déplacement : OUEST, à 22 km/h.



Informations sur le système :



- Une perturbation tropicale circule actuellement au Sud-Ouest de l'archipel des Comores, et est à l'origine de la dégradation du temps sur le nord du canal de Mozambique.



- Ce faible système dépressionnaire évolue vers l'Ouest en direction des côte mozambicaines, tout en s'intensifiant lentement. Ainsi les conditions météorologiques devraient s'assécher progressivement sur le nord du canal en cours de journée.



- Il persiste une grande dispersion en termes de trajectoire du système. En première approximation, celui-ci devrait atterrir sur la province de Nampula, puis ressortir dans le sud du canal au stade probable de tempête tropicale dans la nuit de samedi à dimanche ou dimanche en matinée.



- En termes d'impacts: sur son trajet actuel, la perturbation tropicale devrait générer aujourd'hui des rafales entre 70 et 80 km/h au large Sud de l'archipel des Comores avec des pointes possibles allant jusqu'à 100km/h maximum. Avec le déplacement du système, les rafales aborderont la frange littorale de la côte Ouest du Mozambique en fin d'après-midi.



Au cours des prochaines 24 heures, les pluies charriées par le système quitteront la zone des Comores pour se cantonner plus en mer. Ce week-end, les cumuls les plus importants seront attendus au large des côtes Ouest mozambicaines entre 150 et 250 mm en moyenne cumulée entre aujourd'hui et dimanche, avec des cumuls max proches des 400mm.



Dans le sillage du système, le mer est agitée à forte aujourd'hui, devenant forte à très fort ce week-end, au large du Mozambique.





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 23/04 à 10h locales, par 14.6 Sud / 40.7 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/04 à 10h locales, par 17.0 Sud / 39.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 25/04 à 10h locales, par 18.3 Sud / 39.2 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 26/04 à 10h locales, par 19.6 Sud / 39.9 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 27/04 à 10h locales, par 21.0 Sud / 43.1 Est