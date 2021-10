A la Une . Saison Cyclonique : Les prévisions pour La Réunion

Les premières simulations pour la saison cyclonique 2021-2022 ont été publiées par Météo France. Le début de la saison devrait être plus active que la normale, mais les Mascareignes ne devraient pas être menacées. La deuxième moitié de période pluvieuse devrait enregistrer moins de systèmes dépressionnaires que d'habitude mais plutôt concerner Madagascar et le Canal du Mozambique. Par NP - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 08:45

Le dixième forum régional de prévisions climatiques pour le Sud-Ouest de l’océan Indien (SWIOCOF-10) s’est tenu du 20 au 23 septembre 2021. Météo France fait donc le point sur les premières prévisions d'activité cyclonique pour la prochaine saison sur le bassin tropical du Sud-Ouest de l'océan Indien.



Pour la prochaine saison cyclonique (novembre 2021 à avril 2022), une activité cyclonique normale à en-dessous de la normale est attendue avec un total de 7 à 11 systèmes tropicaux nommés (la moyenne climatologique est de 10).



Pour la première partie de la saison (jusqu’en janvier), l’activité cyclonique est attendue essentiellement sur l’Est du bassin, loin des terres habitées. Météo France n'exclue pas des trajectoires paraboliques pouvant se diriger vers les Mascareignes.



Pour la seconde partie de la saison (à partir de février), l’activité pourra se développer plus à l’ouest et plus près des zones habitées, notamment dans le canal du Mozambique et au nord-est de Madagascar. Cependant les incertitudes pour cette période sont fortes, eu égard à l’échéance considérée.

Téléchargez Weza sur iOS et Android