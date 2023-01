Rubrique sponsorisée Saison Cyclonique : La CASUD rappelle les bons réflexes

Par CASUD - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 14:19

La CASUD rappelle aux administrés de ses 4 communes membres (Le Tampon, Saint-Joseph, l'Entre-Deux et Saint-Philippe) que la saison cyclonique a débuté et qu'il convient donc : - d'élaguer ses arbres (en faisant appel à des professionnels) et à l'approche d'un cyclone : - Prevoir une reserve d’eau (potable et pour un usage domestique) en quantite suffisante

- Identifier un endroit en securite pouvant servir de refuge aux animaux afin d'éviter toute fuite - Sortir les dechets verts et les encombrants uniquement la veille des jours de collecte, ou les apporter en déchetterie

- Suivre les informations diffusees par les mairies et les autorites officielles

