Saisie record d’héroïne à Ste-Rose : Un Portois de 41 ans placé en détention provisoire

Nouvelle interpellation dans l’affaire de saisie record d’héroïne à Ste-Rose . Mardi, un homme de 41 ans a été interpellé au Port. Il est suspecté d’être impliqué dans l’approvisionnement et le conditionnement de la drogue, indique le JIR.Le quadragénaire, au casier vierge, est pourtant connu pour revendre du zamal et en aurait fourni à Mike Brasse, le skipper du bateau mauricien. Le Portois a, hier, été placé en détention provisoire.L’affaire avait défrayé la chronique en novembre 2016. Dans la nuit du 10 au 11, plus de 42kg d’héroïne et 6 de haschich avaient été retrouvés, cachés à bord du "Sweet Love Mama". 7 personnes du réseau de drogue entre Madagascar et l’ile Maurice en passant par La Réunion sont désormais mises en examen.