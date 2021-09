La grande Une Saisie record : 150.000 euros de skunk cultivé à St-Paul

Deux frères de 40 et 23 ans ont été placés en garde à vue après la découverte de 102 kilos de skunk cultivés dans un quartier de Bellemène. Des investigations sont en cours pour démanteler un probable trafic. Par RL-IS - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 18:16

C'est suite à un renseignement que les policiers de la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale ont enquêté sur un probable trafic de stupéfiants dans un quartier des hauts de St-Paul.



Deux frères officiant sur deux lieux différents ont été interpellés après la découverte de 103 plants et 102 kilos de skunk. Mais aussi une centaine de boîtes de graines, un fusil de chasse de calibre 12 millimètres avec 18 cartouches et 2.160 euros en espèces. La valeur totale de la saisie est estimée à 150.000 euros, un record dans la lutte contre le trafic de skunk. Les investigations ont été poursuivies suite à leurs auditions afin d'identifier toutes les personnes en lien avec cette production.



À l'issue de leur garde à vue, les deux hommes aux casiers vierges ont été déférés devant le parquet de St-Denis en vue d'un jugement immédiat. Le frère le plus âgé a été condamné à 18 mois de prison dont 10 avec sursis et 10.000 euros d'amende. Le plus jeune écope de 18 mois de prison dont 11 avec sursis et 9.000 euros d'amende.





