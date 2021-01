A la Une . Saisie de drogue du Nivôse : Pas de poursuite à La Réunion

Le 24 janvier, la frégate de surveillance Nivôse des FAZSOI a saisi 444 kg de drogues au large du Mozambique. Les suites judiciaires de cette opération ne concerneront toutefois pas La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 10:39 | Lu 458 fois

C’est un important coup de filet que les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) ont réalisé le 24 janvier. Alors que la frégate de surveillance Nivôse patrouillait en direction des TAAF par le canal du Mozambique, elle détecte la présence d’un boutre, type de voilier arabe traditionnel en bois, apparemment sans nationalité et aux caractéristiques suspectes.



Une enquête de pavillon est alors lancée et l’équipe de visite embarque pour le sécuriser. Les investigations aboutissent à la découverte d’une cache recelant de nombreux ballots, composés de méthamphétamines et de l’héroïne. Devant cette découverte, le préfet de la Réunion, délégué du gouvernement pour l’Action de l’État en mer en zone maritime sud de l’Océan indien (ZMSOI), décide, en lien avec le procureur de Saint-Denis, la mise en œuvre d’une procédure de dissociation et la saisie des stupéfiants.



Toutefois, aucune action judiciaire ne sera menée sur le sol réunionnais. Interrogé à ce sujet, le procureur de la République, Eric Tuffery, a confirmé qu’il n’y aura pas de poursuites puisqu’aucun français ne se trouvait à bord du navire incriminé.



Gaëtan Dumuids