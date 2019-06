Saisie de drogue à Gillot: Les 3 jeunes mules présentées au juge

Interpellées le dimanche 23 juin par les services de douanes de l'aéroport de Gillot avec 29,9 kg de résine de cannabis et 2676 cachets d’ecstasy, les trois jeunes filles sont déférées devant un juge.



Les agents de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot avaient sélectionné les trois voyageuses d’une vingtaine d’années au débarquement d’un vol en provenance de la métropole. Lors du passage des bagages aux rayons X, il est apparu à l’image des masses rectangulaires sombres semblant dissimuler des marchandises de fraude.



Leurs valises contenaient des boîtes remplies de café renfermant des sachets thermosoudés dans lesquels les agents des douanes ont découvert des savonnettes de résine de cannabis, pour un poids total de 29,9 kg. L’une des voyageuses était également porteuse d’un sac zippé dans lequel les cachets d’ecstasy étaient conditionnés.



5 500 cachets supplémentaires ont par ailleurs été trouvés par les policiers de la sûreté départementale dans une trousse de toilette, indiquait le Quotidien ce mardi matin. Valeur totale estimée de la marchandises (résine et ecstasy) : un demi million d'euros.



Elles risquent de lourdes peines de prison à l'instar des précédents passeurs qui ont été interceptés par les douanes. Le dernier en date avait écopé de 5 ans de prison ferme et de 99 000€ d'amende pour avoir tenté de faire entrer 666g de cocaïne sur la Réunion.