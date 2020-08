Sainte-Suzanne : ville dortoir

En 20 ans le paysage de la ville de Sainte-Suzanne a considérablement changé, malheureusement pas en bien.



En effet, le moindre mètre carré est bon pour construire un immeuble de logement social. Il est bien sûr tout à fait normal et légitime de construire des logements sociaux, mais ces constructions doivent être réfléchies afin d'avoir un cadre de vie agréable à vivre et d'éviter une ghettoïsation de la ville.



Notre cher maire, qui est très souvent hors de département, devrait faire un séjour dans le département de Seine Saint Denis ( département 93 ) de la région parisienne afin de constater les dégâts d'une urbanisation massive et irréfléchie. Sainte Suzanne ressemble à un long couloir avec des dortoirs de chaque côté.



En revanche, la construction et la rénovation des structures pour des activités sportives et culturelles ne sont pas du tout la priorité du maire. Prenons l'exemple de la piscine qui est en travaux depuis plus de 4 ans et elle n'est pas prête de rouvrir ses portes. La rivière de la ville a été draguée, sûrement une alternative à la piscine.



À force de courir plusieurs lièvres à la fois, M. Le Maire finit par se perdre. En effet, au lieu de cumuler trois mandats (Maire de la ville, Président de la Cinor et Président de Sidelec), M. Le Maire devrait se concentrer sur sa fonction principale.