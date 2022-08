Revenir à la Rubrique CINOR Sainte-Suzanne : une nouvelle génération d’éoliennes pour le parc La Perrière

le projet éolien de La Perrière. Cette installation innovante, située dans les hauts de Sainte-Suzanne et créé par Total Énergies, était jusqu’à maintenant constitué de 37 éoliennes.



L’évolution technologique et la volonté de réduire l’occupation des terrains agricoles conduit aujourd’hui Total Énergies à repenser totalement son installation, en la réduisant à 9 éoliennes de nouvelle génération. Ces nouveaux modèles permettent ainsi de réduire le parc en taille, tout en multipliant par 5 la production d’électricité.



Le président de La CINOR, Maurice GIRONCEL, a ainsi suivi l’installation de la première de ces éoliennes de nouvelle génération, lors d’une visite de terrain le 2 août 2022.



Favorablement situé sur le territoire de La CINOR, le site de La Perrière est particulièrement adapté à l’exploitation des éoliennes. Il bénéficie en effet d’un gisement de vent abondant, et d’une situation géographique qui permet aux convois de transporter et de lever facilement ces dernières.



Le site est également situé à distance des habitations, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 applicable aux projets éoliens terrestres, et respecte la distance d’éloignement minimale de 500 mètres des habitations.



Le projet éolien – renouvellement de La Perrière se compose des éléments suivants : 9 éoliennes de 2,2MW de puissance

Un réseau de câbles haute-tension (HTA) enterré

Des chemins d’accès, des plateformes de grutage et de retournement

Deux postes de livraison électrique et des locaux techniques pour le stockage de l’électricité produiteLes caractéristiques du projet sont les suivantes :

Production annuelle : 50000MWh

Équivalent à la consommation de 35000 habitants

