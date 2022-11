A la Une .. Sainte-Suzanne : les véhicules de six conducteurs finissent la soirée à la fourrière

Un contrôle routier a été mené samedi de 20h à 23h par six gendarmes à Sainte-Suzanne. Les hommes de la brigade territoriale et ceux de la brigade motorisée n’ont pas fait le voyage pour rien. Par RL - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 15:51

15 infractions relevées et pas moins de 6 mises en fourrière prononcées en l’espace de seulement trois heures. Voici le bilan d'une nouvelle opération de gendarmerie au profit de tous les usagers de la route menée la nuit dernière à l’intersection de la N2002 et de chemin commune Bègue à Sainte-Suzanne.



Malgré les nombreuses campagnes de prévention et la persistance des contrôles durant les week end, certains conducteurs se sont laissés aller en prenant le volant, au risque de générer un accident et, pire, de faire des victimes.



Deux automobilistes ont été contrôlés positifs aux stupéfiants (cannabis), deux autres pour une alcoolémie délictuelle (leurs taux étaient de 0.66 et 0.47 mg/l).



Un conducteur était quant à lui dans l’incapacité de présenter son permis de conduire, deux autres - l'un conduisant un véhicule léger et le second un cyclomoteur - n’ont pu présenter leurs papiers d’assurance et un autre n’avait pas de contrôle technique à jour.



Deux conducteurs ont été priés de se mettre sur le bas côté pour port d'oreillettes. Le dispositif déporté pour téléphoner demeure interdit au volant.



Une auto a été arrêtée pour non port de ceinture pour un enfant. Un usager de la route a été arrêté pour un pot d’échappement modifié.



Enfin, deux personnes ont été confondues pour détention de produits stupéfiants. Là encore il s’agissait de cannabis.