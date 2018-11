Sainte-Suzanne fait le point pour les écoles ce vendredi 30 novembre

En raison des difficultés de circulation, le Maire de la commune de Sainte-Suzanne informe que l'ensemble des établissements scolaires du premier degré (écoles primaires et maternelles) ainsi que les crèches demeureront fermés le vendredi 30 novembre 2018.



Leur réouverture s'effectuera le lundi 3 décembre aux heures habituelles.



De même les services municipaux ainsi que le CCAS seront également fermés le vendredi 30 et seront à nouveau ouverts au public le lundi 3 décembre aux heures habituelles.



Un service d'astreinte est mis en place et joignable au 0262 52 30 02.