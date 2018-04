Sainte-Suzanne demande la reconnaissance de catastrophe naturelle

La commune de Sainte-Suzanne a été durement frappée ce jour par la tempête tropicale Fakir. Des dégâts importants ont été constatés tant sur le réseau routier et les équipements publics, que chez de nombreuses familles qui ont subi des inondations. Depuis ce matin, les services municipaux sont à pied d’oeuvre pour accompagner les sinistrés et remettre en état les réseaux.



Le maire de la commune, Maurice Gironcel, tient à souligner la réactivité des agents et à saluer la solidarité qui s’est exprimée entre les habitants de Sainte-Suzanne. Après la visite des quartiers sinistrés et au vu de l’état qui a été dressé par les services municipaux, le maire de Sainte-Suzanne a engagé ce jour auprès du Préfet de La Réunion une procédure visant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.