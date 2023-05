A la Une . Sainte-Suzanne : Une salle culturelle sort de terre

La commune de Sainte-Suzanne se dote d'un nouvel équipement pour dynamiser son offre culturelle et sociale. La première pierre a été posée ce samedi. Par NP - Publié le Dimanche 7 Mai 2023 à 07:48

"Cet équipement apportera un plus à la politique d’animation culturelle dans ce quartier en plein développement", se réjouissent Maurice Gironcel et son conseil municipal. Le centre culturel et ludique de Bagatelle sort de terre à proximité du plateau sportif, du stade de football mais aussi de la future déchèterie et la ressourcerie.



L’emprise foncière destinée à la construction du bâtiment et du parking est de 760 m2, dont 243 m2 pour la construction de la salle culturelle et artistique.



Outre la salle culturelle et artistique de 300 personnes, l'équipement comprendra une salle de réunion, un local technique et des sanitaires. Un parking de 82 places complétera l’offre déjà existante sur le secteur.



Le centre culturel et ludique est une réalisation qui entre dans le cadre de la restructuration du quartier de Bagatelle.