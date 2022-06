A la Une . Sainte-Suzanne : Un conducteur contrôlé à 2,32 g/l par les gendarmes

Dans le cadre d'une opération anti-délinquance, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont procédé à des contrôles sur la commune de Sainte-Suzanne. En l'espace de seulement deux heures, 11 infractions ont été relevées, dont une particulièrement grave. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 20:34





Lors de cette opération, les gendarmes ont également relevé 2 défauts de contrôle technique, 1 défaut de ceinture de sécurité, 1 défaut d'assurance, 1 défaut de permis non prorogé et une alcoolémie délictuelle à un taux de 2,32 g/l d'alcool dans le sang en pleine après-midi. Les militaires ont procédé à un total de 6 mises en fourrière.



Dans le cadre de la lutte anti-délinquance, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a jugé ce lundi , deux individus responsables d'infractions au code de la route. Les deux hommes, qui était en état de récidive, ont tous les deux été placés en détention pour au moins 6 mois.



