Communiqué Sainte-Suzanne : Fermeture nocturne de la RN2 cette semaine

En raison de travaux, des fermetures nocturnes auront entre lundi et jeudi sur la RN2 entre Sainte-Suzanne et Saint-André. Par NP - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 10:25

Le communiqué :



Sur la RN2 à Sainte Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la circulation sera interdite de 20h à 5h entre l'échangeur de la Marine et celui de Quartier Français, dans le sens Nord/Est les nuits des lundi 19 et jeudi 22 juin, et dans le sens Est/Nord, les nuits des mardi 20 et mercredi 21 juin.



Une déviation sera mise en place par la RN2002.