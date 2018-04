Sainte-Suzanne : Écoles et crèches fermées mercredi

A la suite du passage de la tempête tropicale Fakir, Le Maire de la commune de Sainte-Suzanne informe qu’en raison des interventions nécessaires à la remise en état du réseau routier sur la commune et du nettoyage des équipements communaux, l’ensemble des établissements scolaires (les écoles

maternelles et primaires, les collèges et les lycées) ainsi que les crèches resteront fermés toute la journée du mercredi 25 avril 2018.



Les activités périscolaires prévues dans le cadre du « Mercredi jeunesse » sont également annulées.



Il est demandé à l’ensemble du personnel communal, et plus particulièrement aux agents affectés au fonctionnement des écoles et à la restauration scolaire, de reprendre leur poste dès ce mercredi 25 avril 2018 en vue de la remise en état des équipements.