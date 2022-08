A la Une . Sainte-Suzanne : Des pompiers agressés lors d’une intervention

Deux sapeurs-pompiers ont été agressés et blessés ce dimanche matin lors d’une intervention. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 15:10

Ce dimanche matin, les sapeurs-pompiers sont appelés à Sainte-Suzanne pour aider une femme inconsciente. Arrivés sur les lieux, ils tombent sur une bagarre générale. Deux des pompiers sont alors pris à partie et agressés. Ils souffrent d’hématomes et de plaies ayant nécessité des points de suture.



Sur sa page Facebook, le syndicat Actioncatc Réunion dénonce cette agression :





