A la Une .. Sainte-Suzanne : Bénédiction du Jako malbar pour les festivités du nouvel An Tamoul 5123

En ce dimanche 8 mai, le "Jako malbar" était de sortie au Bocage à Sainte-Suzanne pour les festivités du jour de l’an Tamoul 5123. Cet homme-singe peint de rouge est un dansèr contorsionniste qui ramasse des tites pièces et des ti billets avec sa bouche… Mais le Jako est bien plus que cela.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 15:51

Cela fait des années que le Jako parcoure les rues de l’île de La Réunion pour chasser les mauvais esprits et apporter de la chance aux gens pendant les festivités du jour de l’An Tamoul. S’il peut paraitre grotesque pour certains, il n’est pas méchant.



