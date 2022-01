A la Une . Sainte-Suzanne : 8 personnes interpellées pour des dégradations dans une école

L’école élémentaire Victor Hugo à Sainte-Suzanne a été victime de dégradations mardi dernier. 8 personnes ont été interpellées, dont mineur, indique la Gendarmerie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 14 Janvier 2022 à 12:40

Ce mardi 11 janvier, dans l'après-midi, les gendarmes de la Brigade Territoriale Autonome (BTA) de Sainte-Suzanne ont procédé à l'interpellation de 8 individus, dont 2 mineurs.



Ils se sont introduits au sein de l'école élémentaire Victor Hugo à Sainte-Suzanne. Ils sont mis en cause pour intrusion dans un établissement scolaire, dégradations avec 4 chaises brûlées et 6 extincteurs dégoupillés et utilisés ainsi que consommation de stupéfiants.



Les 6 majeurs sont condamnés à 60 heures de Travail d'Intérêt Général (TIG) et les 2 mineurs devront se présenter prochainement devant l'Association d'Aide et de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse (AAPEJ) afin de voir notifier une mesure de réparation pénale.







