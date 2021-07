A la Une . Sainte-Suzanne : 15 km de bouchons suite à un accident

Un accident a généré cet après-midi 15 km de bouchon en direction de l’Est. La conductrice est très légèrement blessée, mais les secours ont dû utiliser du matériel de désincarcération pour la sortir du véhicule. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 17:22

Pas de vacances pour les bouchons. Un accident s’est produit sur 4 voies à Ste-Suzanne cet après-midi. La conductrice n’est que très légèrement blessée, mais elle s’est retrouvée coincée à l’intérieur de son véhicule. Les secours ont dû utiliser du matériel de désincarcération afin de la sortir de l’habitacle. Une opération qui a pris un peu de temps.



L’intervention a généré des bouchons qui s’étendent sur 15 km entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Patience et prudence si vous êtes sur la route.



