Sainte-Rose: Une fillette de 4 ans attaquée par un chien

Une petite fille de 4 ans a été attaquée par un chien divaguant mardi dernier à Sainte-Rose. Les faits, qui se sont déroulés sous la véranda de la maison familiale, ont été rapportés par la maman sur les ondes de Freedom.



Blessée au visage et surtout a l'œil, l'enfant s'est vu délivrer une ITT de 15 jours. "On lui a fait des points de suture sur les deux joues, sur la tempe, on doit consulter des spécialistes pour voir si une opération est nécessaire sous l’œil", a expliqué la mère de famille à la radio.



Elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie.