Sainte-Rose : Quatre braconniers de tangues interpellés à cause... d'un excès de vitesse

L'histoire est quelque peu insolite. Quatre individus ont été interceptés dans l'est de l'île pour des faits de braconnage, le coffre rempli de tangues, mais parce qu'ils roulaient trop vite ! Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 18:56

Les gendarmes de la brigade de Sainte-Rose ont eu le nez fin le 7 mars dernier. Alors qu'ils sont en patrouille, ils constatent qu'un véhicule avec quatre personnes à son bord roule un peu vite. Ils décident de le contrôler et le stoppent. Arrivés à hauteur de la voiture, ils sentent une forte odeur.



Une inspection du véhicule est effectuée et là, c'est le jackpot : 39 tangues sont stockés dans le coffre. Les braconniers, qui avaient chassé toute la journée à Saint-Joseph, étaient sur le chemin du retour. Les voilà donc interpellés et mis en cause pour des faits de chasse sans permis et transport prohibé.



