Sainte-Rose/Plaine des Palmistes : Pas de gros dégâts mais la distribution en eau reste interrompue

La municipalité a fait intervenir hier en début d'après-midi une équipe du CCAS qui a récupéré 11 personnes pour les placer dans les deux centres d'hébergement que compte la commune, un situé à la Rivière de l'Est et le second dans le secteur de la Ravine Glissante.



Sous surveillance à chaque épisode de grosses intempéries, la ravine Coq Chantant n'a pas débordé durant la nuit. Une patrouille de la gendarmerie de la brigade de Sainte-Rose effectuée entre le pont de la Rivière de l'Est et Bois-Blanc n'a perçu aucun signe de dégâts sur la RN2.



"On eu du vent hier en fin d'après-midi qui était plus violent que ce matin. Du coup, dans la soirée, nous n'avions pas eu de sensation de passage d'un cyclone", nous fait part un Zinfonaute.



Par ailleurs, la municipalité n'a pas eu de remontées concernant des coupures d'électricité. En revanche, la distribution en eau reste interrompue comme à la Plaine des Palmistes. Pour rappel, cette coupure préventive avait été prise ce mercredi par la Cirest afin de préserver les ressources dans les réservoirs et permettre une distribution aussitôt l’alerte rouge levée.



Selon nos informations, l'intercommunalité devrait lever cette restriction dans la matinée, selon l'évaluation de la situation bien entendu.