A la Une . Sainte-Rose : Belle saisie de stupéfiants par les gendarmes chez un agriculteur

Suite à une minutieuse enquête des militaires de la gendarmerie de Sainte-Rose, une importante saisie de zamal a été effectuée chez un agriculteur. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 16:07

Le 15 septembre, alors qu'ils sont en service de surveillance générale et d'investigations, les gendarmes de la brigade de Sainte-Rose font une découverte "stupéfiante" chez un agriculteur, c'est le moins que l'on puisse dire.



Les militaires mettent la main sur 112 pieds de zamal, 1 kg d'herbe séchée, 1400€ en numéraire, des graines, une balance et 3 lampes à UV.



Le spécialiste de la pousse est convoqué le 4 février 2022 dans le cadre d'une COPJ, une Convocation par Officier de Police Judiciaire, pour répondre de ses actes.









Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité