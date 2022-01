Sainte-Marie: "nous avons une responsabilité collective pour garantir l’enseignement de nos enfants"

Comme tous les enfants de l’académie, les élèves de la maternelle et du primaire Louis Lagourgue à Sainte-Marie ont pris ce lundi matin le chemin de l’école. Une rentrée scolaire qui fût une nouvelle fois marquée par un protocole sanitaire strict et le port du masque toujours obligatoire.



Frédéric Delorme, directeur de l’école, était présent dès l’ouverture pour accueillir les enfants et leurs parents. A ses côtés, Chantal Manès Bonnisseau, la rectrice de l’académie, et Richard Nirlo, maire de la Ville de Sainte-Marie, sont également venus à la rencontre des élèves et du personnel.



« Notre présence ici est utile et nécessaire car 1000 questions sont posées à cette rentrée », a précisé la rectrice. Cette rentrée scolaire 2022 a été encore particulière pour les élèves et les parents avec la mise en place du protocole sanitaire qui doit continuer à être appliqué dans toutes les écoles.



Dans la classe de CP de Mme Pausé, 15 élèves étaient présents et 9 étaient absents. Le cours a commencé comme toujours par l’écriture de la date puis l’institutrice a rappelé les consignes sanitaires par un petit jeu de questions/réponses. Tous ont bien en mémoire les gestes barrières : se laver les mains avec du savon, se moucher à l’extérieur et mettre le mouchoir à la poubelle, tousser dans son coude…



A l’école Louis Lagourgue du Verger, le directeur a enregistré une seule absence de professeur sur les 10 classes que compte l’établissement. Le personnel communal était également présent pour assurer le bon fonctionnement de l’école et la restauration scolaire.



« A Sainte-Marie, dans les établissements de premier degré que nous gérons, cette rentrée s’est globalement bien passée », a souligné Richard Nirlo, maire de la commune. « Nous avons pris des mesures en amont pour assurer une reprise dans de bonnes conditions. La situation reste néanmoins très tendue et nous avons une responsabilité collective pour garantir l’enseignement de nos enfants », a-t-il rajouté en s’adressant aux représentants des parents d’élèves.



Cette rentrée scolaire à Sainte-Marie s’est faite en présence de Jean-François Salles, Inspecteur académique - directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, de Sylvie Billaud, adjointe au Maire de Sainte-Marie, et Gaëtan Adam, Vice-président du CCAS.