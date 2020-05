Sainte-Marie n'ouvrira pas ses écoles le 18 mai

Dans le cadre du plan de déconfinement présenté il y a quelques jours par le Premier Ministre, la réouverture des écoles est désormais prévue dès le 11 mai sur le territoire national.



À La Réunion, en raison du calendrier scolaire, cette reprise a été décalé au 18 mai pour les établissements du premier degré (maternelle et primaire), qui dépendent des communes.



À l’image de plusieurs autres communes du département, et bien que nos services soient mobilisés depuis le début de cette crise sanitaire afin de garantir la continuité du service public, la municipalité de Sainte-Marie sera dans l’incapacité d’ouvrir les écoles à partir du 18 mai prochain.



En effet, le cadre réglementaire de sortie du confinement nous oblige aujourd’hui à respecter un protocole très strict, afin de se conformer aux prescriptions sanitaires émises par les autorités compétentes.



À la lecture de ce protocole, plusieurs mesures nous sont imposées dans les écoles et reposent sur les principes suivants:



• Maintien de la distanciation physique entre les élèves, les enseignants, le personnel de service (réaménagement des salles de classe, du réfectoire, des espaces communs, …)

• Application des gestes barrières (lavage des mains régulier, ports du masque pour les agents, ventilation des classes et locaux, …)

• Brassage des élèves (limitation de croisements des élèves, réorganisation des récréations, …)

• Nettoyage et désinfection journaliers des locaux et matériels

• …



Dans un laps de temps très réduit, nous devons ainsi totalement revoir l’organisation des établissements et mettre en place de nouvelles procédures, aussi bien pour l’accueil des élèves que pour la restauration ou le transport scolaire.



Comme vous pouvez l’imaginer, même avec la plus grande volonté du monde, il nous est difficile aujourd’hui de nous conformer aux directives de l’Etat.



Par ailleurs, aux contraintes logistiques et techniques évidentes (ex : manque de gants, gels, masques, impossibilité de doubler les salles de classes, …), se pose surtout la question de la préservation de la santé des agents et des élèves. Et aujourd’hui c’est surtout ce dernier aspect qui me préoccupe le plus et qui motive ma décision de maintenir les écoles fermées.



Notre île présente certes une situation sanitaire stable, avec très peu de cas journalier de COVID-19, mais le fait est que ce virus est toujours là.



Je reste persuadé que tant que celui-ci sera en circulation, le risque sera toujours présent pour notre population, notamment pour les plus fragiles.



Pour ma part, je refuse aujourd’hui de porter la responsabilité d’une contamination à grande échelle en ouvrant les écoles sur ma commune, d’autant plus que ce sont des enfants qui seront concernés en premier lieu.



Je comprends bien évidemment les familles qui n’ont pas de solution de garde. Je comprends les parents qui craignent de voir leurs enfants décrocher au niveau scolaire ou perdre leurs acquis. Je comprends enfin les familles qui n’ont pas la possibilité d’accompagner leurs enfants dans les apprentissages.



Ce sont des inquiétudes légitimes, mais pour ma part la priorité est de préserver la santé de nos enfants et de notre personnel communal affecté aux écoles, dont près de 70% ont plus de 60 ans ou présentent des pathologies à risque.



En ma qualité de Maire, ne pouvant garantir un accueil dans des conditions optimales de sécurité sanitaire, je ne prendrai donc aucun risque en exposant volontairement les élèves et les agents communaux à une possible contamination au sein des établissements scolaires.



Dans cette situation inédite, je fais appel à votre compréhension, en étant bien conscient que nos enfants doivent pouvoir continuer à suivre leur scolarité.



Je forme le voeu que les dispositifs d’enseignement à distance, mis en oeuvre par l’Education Nationale, soient maintenues jusqu’à fin juillet, afin de garantir un minimum d’apprentissage aux élèves. Dans cette démarche, notre municipalité, à travers son tissu associatif notamment, restera engagé aux côtés des familles en situation de fracture numérique, afin d’assurer une continuité pédagogique (aides aux devoirs, impression des supports, …).



Enfin, j’ai d’ores et déjà demandé aux services municipaux de se mobiliser pour préparer dès maintenant la rentrée du mois d’Août 2020, en appliquant les préconisations et recommandations des autorités sanitaires.



Malgré la fin du confinement, je vous demande de continuer à faire preuve de vigilance et de prudence, en adoptant les bons comportements, les bons gestes, afin de préserver votre santé et celle de vos proches.





Richard Nirlo

Maire de Sainte-Marie