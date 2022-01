Courrier des lecteurs Sainte-Marie le paternalisme c’est fini ! Ouvrez les yeux !

Par Un St-Marien en colère - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 15:02

Vous connaissez l’effet final de la pyramide de Ponzi ? Quand le réseau n’est plus apte à recruter de nouveaux membres le système s’effondre… c’est exactement ce qui caractérise la situation de la ville de Sainte-Marie.



Durant des années un ancien maire à qui nous ne ferons pas l’honneur de le citer a mené sa commune droit dans le mur.



Mauvaise gestion, non respect des accords avec les partenaires institutionnels, non contrôle de la dette, emprunts à répétition, délivrance de permis sans étude préalable, voilà le triste bilan de l’ancien maire qui a sévi sur la commune depuis plus de 25 ans.



Vous en voulez encore ? Aucun encadrement des employés communaux, primes et surprimes non justifiées, appel systématique à des entreprises pour effectuer le travail qui incombait à certains employés communaux. Voilà la vérité !



Quelle ne fût pas ma surprise ce matin, lorsque je suis tombé sur un post Facebook d’une administrée qui témoigne d’une époque aujourd’hui révolue !





Vous comprenez l’histoire ? Voici plus de précisions pour mieux comprendre.



Les constructions sans permis il faut le préciser sont situées sur un terrain privé, le chemin est également privé, pas besoin de faire 20 ans d’études pour comprendre que le sort de ces familles n’a rien à voir avec la mairie.



C’est une situation hélas bien connue à Sainte-Marie, la faute à qui ?



Pour gagner quelques élections, qui a autorisé verbalement (donc sans trace) ces familles à bâtir sans autorisation ? J’invite donc l’ensemble de ces familles à arrêter de pleurnicher avec la mairie, vous vivez dans une situation illégale, allez plutôt demander des comptes à celui qui fût maire du début des années 1990 jusqu’en 2018 ! Mais bon… certains préfèrent encore l’aduler et lui porter une forme de respect digne des grandes heures du paternalisme colonial.



Sainte-Mariens réveillez-vous, sort’ dan fénoir, nous sommes en 2022 et vous avez été tout simplement manipulés depuis plusieurs décennies, c’est difficile à entendre mais c’est la triste vérité.



Un administré conscient qui en a marre du syndrome de Stockholm



Syndrome de Stockholm : Il désigne la propension des otages ayant partagé longtemps la vie de leur geôlier à sympathiser avec eux et à adopter leur point de vue.