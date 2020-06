Courrier des lecteurs Sainte Marie, le messie et les trois chevaliers servant à la recherche de la "terre promise"

Mr G. MAILLOT permettez-moi de vous dire sans état d'âme ni réserves, que les Sainte-Mariens ne sont pas orphelins et ne recherchent nullement un père adoptif en votre personne. Votre déclaration d'intention de fusionner à terme Saint Denis et Sainte Marie en une seule entité (déclaration sur Zinfos 974), témoigne simplement de votre vision misérabiliste et abjecte de cette population que vous achetez avec mépris et bassesse.



Derrière votre funeste projet d'annexion de la souveraineté de Sainte Marie sous couvert de mutualisation financière et de rationalisation budgétaire, se cache un homme assoiffé de pouvoir à l'égo surdimensionné, un vrai rapace de la politique locale animé par le culte de la personnalité et le désir de dominer.



Chers Sainte-Mariens, que Mr Gérald Maillot vous dise si à l'avenir vous serez toujours des Sainte-Mariens ou des Dionysiens? Sous couvert de vos fallacieuses orientations politiques et de vos désirs fantasmagoriques sur le destin de Sainte Marie, dites-vous bien que l'âme, la fierté, la dignité des Sainte-Mariens ne sont pas à vendre, cette population ne peut être réduite à des objets de brocante. Ce qui vous intéresse, c'est l'aéroport international, les zones d'activités de ce territoire, le potentiel économique en devenir.



Restez de l'autre côté de la rive de la Rivière des Pluies et les "vaches" seront bien gardées ! Quel respect et quelle reconnaissance identitaire avez-vous, ainsi que vos trois mousquetaires, pour tous ceux qui ont versé leurs larmes, leur sueur et leur sang pour bâtir cette ville chargée d'histoire et marquée par l'empreinte du colonialisme ? Sainte Marie a survécu à toutes ces époques, mais n'a jamais fait l'aumône auprès de Saint Denis pour obtenir une reconnaissance existentielle.



La ville de Sainte Marie depuis plusieurs décennies, a entamé un processus de développement et de progrès constant, par une politique volontariste et ambitieuse. Il est impossible de rendre la vue à ceux qui refusent de voir, mais tous ceux qui admettrons un instant de raison de regarder la réalité en face, ils vous feront comprendre, Mr Gérald Maillot ainsi qu'à vos trois poteaux de 1er ordre, qui ne pouvaient vous supporter ni même en peinture, dont un s'est fait un nom et une situation grâce à la majorité actuelle, que Sainte Marie n'est ni la terre promise, ni l'eldorado, pour des chercheurs d'or qui n'ont pas le courage de leur conviction et qui n'ont que l'ambition de servir des intérêts personnels au détriment de ceux qui sont dans la difficulté, en leur faisant miroiter un idéal de justice sociale et de mieux être, factices.



Votre coup d'état, pour garder la présidence de la CINOR comme un bien de fond, un héritage ancestral, a privé Sainte Marie de financements importants, qui auraient pu insuffler une dynamique plus grande à la politique communale. Qu'en est t- il de votre gestion calamiteuse de l'EPCI durant cette mandature, le clientélisme, les mises au placard…. ? La CINOR aujourd'hui est un bateau sans gouvernail complètement à la dérive et le capitaine est en quête de nouveaux horizons pour se la couler douce. Mais dites-vous bien que Sainte Marie, ne sera pas le phare salvateur pour ce bateau sans voiles que vous incarnez.



Les élections municipales constituent un temps fort de la politique locale, le suffrage universel légitime l'orientation politique et la gouvernance des collectivités locales pour six années supplémentaires. Dimanche 28 Juin, le peuple sainte-marien, le choix libre en toute conscience, avec leur bulletin de vote, sanctionnera votre arrogance et votre narcissisme outrageant et vous apprécierez le son du glas, lorsque Richard Nirlo sera élu.



N'oubliez pas, la gloire lé comme z'étoile, y brille le soir, y fond' grand matin.



Arrêter de jouer au col blanc aux mains sales, de donner des leçons de probité et de transparence de la vie publique, dans l'ignorance du sens valeurs essentielles qu'un élu de la République doit avoir, méditez plutôt sur ce qui précède et vous grandirez pour devenir peut-être un jour un vrai homme politique digne de confiance.